Спасатели, медики и полиция уже на месте.

В Подольском районе Киева раздалось несколько взрывов.

Об этом в Telegram сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Несколько взрывов в Подольском районе столицы. В частности, по информации на данный момент некоторые дома и на территории одного из торговых центров", - отметил он.

По словам Кличко, спасатели, медики и полиция уже на месте.

Кличко уточнил, что сейчас спасатели ликвидируют сильнейший пожар на территории одного из торговых центров.

"В настоящее время - один погибший. Все службы – спасательные, медики, полиция – работают на месте. Информация уточняется", - отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости: