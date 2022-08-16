Он имел разрешение на временное проживание в Украине.

Служба безопасности Украины задержала в Славянске россиянина, который собирал разведданные о дислокации и перемещении боевых подразделений Вооруженных сил Украины, прежде всего артиллерии, в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

"Прежде всего врага интересовали позиции украинской артиллерии, которая уничтожает командные пункты и склады с боеприпасами оккупационных группировок", - отметили в СБУ.

Отмечается, что информатором оказался гражданин России, который имел вид на временное жительство в Украине.

"После начала полномасштабного вторжения РФ он через личные связи вышел на представителей российских спецслужб. И с тех пор по заданию оккупантов вел тайное наблюдение за позициями украинских войск и их передислокацией вблизи линии фронта. Свои разведданные сопровождал фото-, видеофиксацией соответствующих локаций с привязкой к местности", - говорится в сообщении.

Связь с оккупантами он поддерживал через своего знакомого из России, который также сотрудничает с российскими спецслужбами. Для коммуникации и передачи данных оба применяли анонимный Телеграм-канал.

"Оккупанты планировали использовать их для точных ракетных ударов по подразделениям Сил обороны Украины. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили, установили местонахождение и задержали вражеского агента", - говорится в заметке.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Ранее стало известно, что СБУ задержала агента спецслужб России, собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений армии Украины теробороны, функционирование резервных аэродромов и военных полигонов на юге Одесской области.

Сегодня УНИАН писал, что контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию по разоблачению и задержанию агента ФСБ, который разведывал места дислокации и перемещения подразделений Сил обороны Украины вблизи южного фронта. Также он собирал информацию о результатах вражеских обстрелов по объектам гражданской и критической инфраструктуры Запорожья.

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