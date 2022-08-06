В сеть агентов России входили шесть человек, отметили в СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали агентурную сеть Российской Федерации, которая разведывала позиции Вооруженных сил нашей страны у восточного фронта.

Злоумышленники собирали разведданные о дислокации и перемещении подразделений нашей армии в Краматорске, Славянске и в Покровском районе Донецкой области, говорится на странице СБУ в Telegram.

В спецслужбе добавили, что вражеские агенты также докладывали оккупантам о последствиях обстрелов области.

По данным СБУ, в состав агентурной сети входили шестеро местных жителей, которых российские спецслужбы завербовали после начала полномасштабного вторжения РФ. Агентов задержали.

Злоумышленники передавили собранные сведения через специально созданные интернет-платформы в виде координат на электронных картах с фото- и видеоматериалами.

"Одним из "связных" сети был представитель оккупационной администрации РФ - "чиновник" так называемого "верховного суда ДНР", причастный к преследованию и незаконным заключениям украинцев", - отметили в спецслужбе.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля без объявления войны вторглись на украинскую территорию. Противники рассчитывали, что получат огромную поддержку в Украине, но украинцы массово не поддерживали оккупантов.

Противник подкупал людей. В нашем государстве уже не раз задерживали российских агентов.

5 августа стало известно, что бывшего заместителя руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины обвинили в сотрудничестве с Россией.

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