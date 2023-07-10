Гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что будет отбиваться от украинских воинов гранатами.
Во время общения с пропагандистами непутевый коллаборант показал, что в его кабинете есть небольшой ящик гранат РГД, а также запалы к ним. Взрывчатка якобы нужна, чтобы отбиваться от ВСУ, когда воины появятся в "длинных коридорах" оккупационной администрации.
"Это, конечно, меры, до которых не дойдет, но если дойдет, то противник должен столкнуться с теми преградами, которые ему не позволят легко все получить", - сказал гауляйтер на фоне множества икон на своем рабочем столе.
Кто такой Евгений Балицкий
В 2020 году Евгений Балицкий стал депутатом Запорожского областного совета от Оппозиционного блока, но с первых дней вторжения он встал на сторону оккупантов.
В конце июня глава оккупационной администрации РФ во временно захваченной части Запорожской области Евгений Балицкий приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества за свою коллаборационную деятельность.
Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий все еще не лишен мандата депутата областного совета.