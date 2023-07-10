В кабинете предателя есть ящик с гранатами РГД, которые, по мнению Балицкого, очень эффективны в помещении.

Гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что будет отбиваться от украинских воинов гранатами.

Во время общения с пропагандистами непутевый коллаборант показал, что в его кабинете есть небольшой ящик гранат РГД, а также запалы к ним. Взрывчатка якобы нужна, чтобы отбиваться от ВСУ, когда воины появятся в "длинных коридорах" оккупационной администрации.

"Это, конечно, меры, до которых не дойдет, но если дойдет, то противник должен столкнуться с теми преградами, которые ему не позволят легко все получить", - сказал гауляйтер на фоне множества икон на своем рабочем столе.

Кто такой Евгений Балицкий

В 2020 году Евгений Балицкий стал депутатом Запорожского областного совета от Оппозиционного блока, но с первых дней вторжения он встал на сторону оккупантов.

В конце июня глава оккупационной администрации РФ во временно захваченной части Запорожской области Евгений Балицкий приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества за свою коллаборационную деятельность.

Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий все еще не лишен мандата депутата областного совета.

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