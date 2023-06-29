Предатель Украины Евгений Балицкий одним из первых публично поддержал российских оккупантов.

Глава оккупационной администрации РФ во временно захваченной части Запорожской области Евгений Балицкий приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Как сообщили в СБУ, гауляйтер Запорожья Балицкий был одним из первых, кто поддержал кровавое вторжение России в Украину, за что и получил свою "должность".

"Установлено, что бывший нардеп от запрещенной партии "Оппозиционный блок" Балицкий в начале полномасштабного вторжения РФ одним из первых публично поддержал российских оккупантов. После этого захватчики назначили его гауляйтером на захваченной территории южного региона", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что для того, чтобы заставить работников местного самоуправления признать "полномочия" коллаборанта, захватчики угрожали людям репрессиями и физической расправой. Несогласных заключали в российские застенки, где подвергали жестоким пыткам.

"После назначения на "должность" Балицкий сразу приступил к выполнению указаний Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления в регионе. По данным следствия, коллаборант занимался организацией местного псевдореферендума по "присоединению" Запорожской области к России", - отметили в СБУ.

Под руководством Балицкого создавали незаконные "избиркомы", в которых фальсифицировали результаты "голосования" в пользу страны-агрессора. "После фейкового плебисцита Балицкий обратился к президенту РФ с просьбой "признать" регион как новый субъект Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Впоследствии, 30 сентября 2022 года, на "торжественном" мероприятии в Кремле он подписал незаконный "договор о вхождении" Запорожской области в состав России.

Так, на основании собранных доказательств суд признал гауляйтера виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 110 (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц).

"Сейчас злоумышленник находится на временно оккупированной территории на юге Украины. Продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления перед нашим государством", - отметили в СБУ.

Российская оккупация части Запорожской области

Как сообщал УНИАН, российские войска захватили часть Запорожской области в первые дни и недели полномасштабного вторжения. В частности, под контролем россиян оказалась Запорожская АЭС, которую за год оккупации Россия дорвела до аварийного состояния. Гауляйтером захваченной части региона был назначен экс-нардеп Евгений Балицкий, который предал Украину и поддержал врага.

5 мая этого года Балицкий объявил эвакуацию из города-спутника Запорожской атомной электростанции - Энергодара, а также из Токмака, Пологов, Васильевки и других. Своими действиями они спровоцировали бешеную панику, на въезде в захваченный Россией Крым образовались огромные очереди из машин.

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