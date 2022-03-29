Пожар локализован на площади 20 тыс. кв. м.

В Киевской области российские оккупанты обстреляли один из складов.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"29 марта в 16:05 в Броварском районе в результате попадания вражеского снаряда возник пожар в складском помещении. В 18:00 пожар локализован на площади 20 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 25 человек и семь единиц техники.

Как ранее сообщал УНИАН, Россия 24 февраля напала на независимую Украину. Враг бомбил как военные объекты, так мирные города, в частности, Киев и населенные пункты, которые находятся возле столицы.

28 марта Киевская областная военная администрация предупредила, что в Киевской области враг готовится к наступательным операциям.

29 марта стало известно, что в Киевской области российские оккупационные войска перегруппировываются и отводят часть подразделений в Беларусь. В то же время в Гомельской области (Беларусь) зафиксирована перевозка мобильной баллистической ракетной системы "Искандер-М" в направлении государственной границы с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: