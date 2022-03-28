Захватчик проводит перегруппировку, концентрирует технику в населенных пунктах и лесах.

В Киевской области российские оккупанты готовятся к наступательным операциям.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.

"Российский враг сосредотачивается на удержании оккупированных территорий и подготовке к возобновлению наступательных операций. Захватчик проводит перегруппировку, концентрируют технику в населенных пунктах и лесах, чтобы предотвратить ее повреждение огнем", - говорится в сообщении.

В частности, российское военное руководство пытается накопить резервы и восстановить боеспособность подразделений, понесших потери в течение первого месяца войны.

В то же время, подразделения ВСУ продолжают вести оборонительные действия и осуществлять успешные контратаки на отдельных направлениях.

Сейчас в Киевской области самые опасные направления: Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Немешаево, Дмитриевская громада, Макаровская громада, север Вышгородского района и территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской, Великодымерской громад.

При этом, ситуация контролируемая, без обстрелов: Белоцерковский, Бориспольский, Фастовский и Обуховский районы. Ситуация в Бучанском районе выглядит следующим образом: Макаровская громада - обстрелы, Гостомель и Ирпень - продолжались бои, Борщаговская и Вишневська громады - ракетные удары, Бородянская, Гостомельська, Дмитриевская громады - перемещение врага, Бучанская и Немишаевская громады - враг окопался, село Святопетровское - обстрелы, есть раненые среди гражданского населения. Почти во всех общинах района разрушена инфраструктура.

В Броварском районе: в течение дня враг обстреливал из артиллерийских систем населенные пункты, в Барышевском, Калитянской и Великодымерской громадах - вражеская техника, много разрушенной инфраструктуры и поврежденных домов, село Мокрец - враг пытается закрепиться.

В Вышгородском районе: в Иванковской, Дымерской и Полесской громадах гуманитарная катастрофа, Славутич полностью изолирован.

Как ранее сообщал УНИАН, РФ вторглась на украинскую территорию рано утром 24 февраля. Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Харьков, Херсон, Чернигов, Николаев и Мариуполь. Ряд населенных пунктов оказались под контролем противника.

В Генштабе ВСУ отчитались по общей ситуации вокруг Украины и в ее наиболее горячих точках – Киеве, Мариуполе и Херсоне. Оккупанты продолжают безуспешные попытки занять позиции, а наши военные мужественно оказывают им сопротивление.

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