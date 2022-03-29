На белорусской территории в направлении границы Украины везли "Искандер-М", отметили в Киевской областной военной администрации.

В Киевской области российские оккупационные войска перегруппировываются и отводят часть подразделений в Беларусь.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.

"Российский враг перегруппирует войска и отводит часть подразделений на территорию Беларуси для восстановления боеспособности", - говорится в сообщении.

В то же время в Гомельской области (Беларусь) зафиксирована перевозка мобильной баллистической ракетной системы "Искандер-М" в направлении государственной границы с Украиной.

"Именно с территории Беларуси в первый день войны в Киевскую область вошли российские захватчики. Они оккупировали три территориальные общины Вышгородского района - Полесскую, Иванковскую и Дымерскую. Украинские военные готовы к любому сценарию и, безусловно, учитываем любые варианты обороны", - отметили в ОВА.

Также сообщается, что за прошедшие сутки окупанты более 40 раз обстреляли жилые массивы Киевской области. Всего разрушениям подверглись более 550 объектов.

Ситуация в Бучанском районе выглядит следующим образом:

Макаровская община, Ирпень - обстрелы;

Гостомельская община - продолжались бои;

Борщаговская и Вишневская общины - ракетные удары;

Бородянская и Дмитровская общины - перемещение врага;

Бучанская и Немешаевская общины - враг окопался.

Отмечается, что почти во всех общинах района разрушена инфраструктура.

По Броварскому району - там ситуация следующая: в Барышевской, Калитянской и Великодымерской общинах расположена вражеская техника. Много разрушенной инфраструктуры и поврежденных домов;

В Вышгородском районе: в Иванковской, Дымерской и Полесской общинах - гуманитарная катастрофа. Город Славутич полностью изолирован.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев и населенные пункты, которые находятся возле столицы.

28 марта Киевская областная военная администрация предупредила, что на Киевщине враг готовится к наступательным операциям.

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