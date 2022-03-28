Ряд поездов задерживаются из-за повреждения в результате обстрелов со стороны российских оккупантов контактной сети на перегоне Вишневое-Боярка в Киевской области.
Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале "Укрзализныци".
"В результате обстрела, который начался в 12:52, повреждена контактная сеть на перегоне Вишневое-Боярка в Киевской области. Из-за воздействия будет задержан поезд 16 Рахов-Харьков и поезд 14 Солотвино-Киев", – говорится в сообщении.
Информация о времени задержки и возможном влиянии на другие рейсы будет обновляться.
В то же время сообщается, что все пассажиры и поездные бригады невредимы и находятся на безопасном расстоянии от эпицентра событий.
Как сообщал УНИАН, ранее в "Укрзализныце" объявили, что эвакуационные поезда в Украине будут ездить по новой схеме.
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