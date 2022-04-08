В результате подрыва пострадали люди

В Харьковской области во время служебного выезда подорвался на мине автомобиль "Харьковоблэнерго".

Об этом сообщает в Telegram Харьковский городской совет.

Отмечается, что событие произошло 8 апреля на окраине Дергачей, когда бригада энергетиков ехала на устранение аварийного повреждения в электросети.

"По предварительным данным, служебный пикап на грунтовой дороге наехал на мину. В результате взрыва двое работников Дергачевского РЭС получили ранения, их доставили в больницу. От машины осталась "куча" железа", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что 7 апреля электромонтеры Тростянецкой эксплуатационной бригады АО "Сумыоблэнерго" подорвались на противотанковой мине. В результате инцидента один человек погиб, а двое получили тяжелые ранения.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Враг бомбил как военные объекты, так и гражданскую инфраструктуру, убивая мирное население в Киеве, Харькове, Чернигове, Мариуполе, Одессе, Николаеве и других населенных пунктах.

4 апреля в Минобороны Украины предупреждали, что оккупанты готовятся окружить силы ООС и захватить Харьков. В то же время городской голова Игорь Терехов призвал жителей не паниковать и заверил, что город хорошо вооружен и подготовлен к обороне.

За минувшие сутки российские захватнические силы нанесли 48 ударов по Харькову района, в результате чего пострадали 15 человек.

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