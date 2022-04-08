Пострадавшие работники "Сумыэнерго" в тяжелом состоянии.

Работники Тростянецкой эксплуатационной бригады "Сумыэнерго" подорвались на вражеской противотанковой мине. В результате один электромонтер погиб, а еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Суспильне.Сумы.

"7 апреля электромонтеры Тростянецкой эксплуатационной бригады АО "Сумыоблэнерго" подорвались на противотанковой мине. Один погиб, двое получили тяжелые ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трагический инцидент произошел после того, как работники "Сумыэнерго" осмотрели поврежденную линию электропередачи на Тростянецком участке.

При этом украинцам напомнили, что Сумская область не безопасна. Спасатели и взрывотехники работают над разминированием территории.

Оккупация Тростянца - что известно

Оккупанты зашли в Тростянец в первый день полномасштабного вторжения России в Украину - 24 февраля.

4 марта глава Сумской ОВА Живицкий заявил, что военные РФ заблокировали город и взяли под контроль подстанцию скорой помощи, не позволяя медикам выезжать на вызовы.

За несколько дней оккупанты стянули в Тростянец сотни единиц военной техники и хаотично стреляли по жилому сектору.

Украинские военные освободили Тростянец от оккупантов 26 марта силами 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", с помощью бойцов из территориальной обороны и местных партизан.

В частности, украинские воины выгнали из города "элиту" российских сухопутных войск - Кантемировскую танковую дивизию. Потерпев многие неудачи, военные путинской армии бежали из Тростянца, покидая свою технику, вооружение и боеприпасы. Оккупанты были взяты в плен.

Впоследствии ВСУ зачистили оккупантов и в селе Бромля в Ахтырском районе. Жителям освобожденных населенных пунктов начали привозить продукты и лекарства.

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