Враг налаживает маршруты логистического обеспечения группировки войск, создает запасы боеприпасов, ракет и горюче-смазочных материалов.

Российские оккупационные войска готовятся окружить украинские силы Операции Объединенных сил и захватить Харьков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Продолжается широкомасштабная вооруженная агрессия России против нашего государства. Основные усилия противник сосредоточил на подготовке к возобновлению наступательных действий, чтобы окружить группировку ООС и завладеть городом Харьков", – заявил Мотузяник.

Также спикер отметил, что Россия продолжает применять высокоточное вооружение для уничтожения объектов критической инфраструктуры Украины, предпринимает меры по формированию и перемещению дополнительных подразделений из состава Восточного и Центрального военных округов вооруженных сил России для участия в боевых действиях на территории Украины.

"Противник усиливает группировку войск Западного и Южного военных округов в Слобожанском и Донецком операционных районах. Делает это как за счет переброски войск с других военных округов, так и путем привлечения подразделений своего мобилизационного резерва", – заявил спикер Минобороны.

Кроме того, по его словам, враг налаживает маршруты логистического обеспечения группировки войск, создает запасы боеприпасов, ракет и горюче-смазочных материалов, а также осуществляет подготовку медицинских учреждений для приема большого количества раненых.

"В целом, российские оккупационные войска проводят перегруппировку и пытаются улучшить тактическое положение на отдельных направлениях юга Украины", – добавил Мотузяник.

Россияне платят своей жизнью за вторжение в мирную Украину. По данным Генштаба, украинские бойцы превратили в удобрение уже примерно 18,3 тысячи оккупантов.

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