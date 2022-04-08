Это преступление оккупанты пытались скрыть.

В селе Гусаровка Харьковской области российские оккупанты устроили пыточную.

Об этом сообщает в Facebook Национальная полиция Украины.

В сообщении отмечается, что 4 апреля Гусаровку украинская армия освободила от российских оккупантов и сейчас полицейские документируют преступления российских военных, которые "устроили пыточную" в этом селе Изюмского района Харьковской области.

В полиции отмечают, что на территории частного дома обнаружены изуродованные тела граждан, в том числе ребенка. По данным следствия, при осмотре тел обнаружены следы длительного издевательства и пытки.

"Люди были сожжены заживо. Среди замученных есть один ребенок. Установлено, что на территории двора длительное время находилась комендатура российских военных", – сказано в сообщении.

В сообщении также сказано, что возле одного из помещений сельскохозяйственного общества в Гусаровке обнаружено тело мужчины, который работал фельдшером в больнице.

"Во время осмотра его следователи обнаружили синяки на теле и лице. Руки мужчины были связаны за спиной. В области грудной клетки мужчины обнаружено пулевое ранение. Его тоже пытали военнослужащие Российской Федерации", – отмечают в полиции.

Кроме того, на автодороге возле села Гусаровка в автомобиле обнаружили тела мужчины, женщины и их трехлетнего ребенка – причиной их смерти стала взрывная травма, полученная в результате артиллерийских обстрелов.

"Во время опроса местных жителей села Гусаровка установлено, что в настоящее время есть без вести пропавшие жители. Их судьба неизвестна. Во время оккупации населенного пункта военнослужащие Российской Федерации вели себя дерзко и цинично, грабили имущество жителей села, запрещали выходить из своих домов, отбирали транспортные средства", – сообщает полиция.

Следователи продолжают документировать последствия оккупации российскими военными мирных городов и поселков Харьковской области, собирать доказательную базу кровавых преступлений оккупантов.

Ситуация в городе и области

За прошедшие сутки российские захватнические силы нанесли 48 ударов по Харькову и району, в результате чего пострадали 15 человек.

4 апреля в Минобороны Украины предупреждали, что оккупанты готовятся окружить силы ООС и захватить Харьков. В то же время городской голова Игорь Терехов призвал жителей не паниковать и заверил, что город хорошо вооружен и подготовлен к обороне.

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