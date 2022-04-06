Российские оккупанты перебрасывают силы на Восток Украины. Планы врага изменились: главная цель - оккупация трех областей Украины: Харьковской, Донецкой и Луганской областей.
Жителей некоторых городов в восточных областях призывают к эвакуации. Это поможет ВСУ эффективнее бить оккупантов и освобождать от них наши земли.
Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям города и области. Он подчеркнул, что информация об эвакуации касается жителей Лозового и районов Барвенково Харьковской области. Именно там украинские защитники ожидают обострения нападений оккупантов.
"Харьков хорошо вооружен и готов к обороне. Необходимости проведения централизованной эвакуации из города нет. Мы выстоим, мы победим", – сказал Терехов.
Ранее председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов пояснил ситуацию по эвакуации из некоторых населенных пунктов в области.
Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к жителям Луганской, Донецкой и Харьковской областей и призвала их эвакуироваться. Позже в Кабмине уточнили, что речь шла о двух первых регионах.