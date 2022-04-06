Напомним, жителей некоторых городов в восточных областях призывают к эвакуации.

Российские оккупанты перебрасывают силы на Восток Украины. Планы врага изменились: главная цель - оккупация трех областей Украины: Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Жителей некоторых городов в восточных областях призывают к эвакуации. Это поможет ВСУ эффективнее бить оккупантов и освобождать от них наши земли.

Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям города и области. Он подчеркнул, что информация об эвакуации касается жителей Лозового и районов Барвенково Харьковской области. Именно там украинские защитники ожидают обострения нападений оккупантов.

"Харьков хорошо вооружен и готов к обороне. Необходимости проведения централизованной эвакуации из города нет. Мы выстоим, мы победим", – сказал Терехов.

Ранее председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов пояснил ситуацию по эвакуации из некоторых населенных пунктов в области.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к жителям Луганской, Донецкой и Харьковской областей и призвала их эвакуироваться. Позже в Кабмине уточнили, что речь шла о двух первых регионах.

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