За прошедшие сутки российские захватнические силы нанесли 48 ударов по Харькову и району, в результате чего пострадали 15 человек.
Об этом председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов написал в Telegram.
"За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 48 ударов из артиллерии, минометов, танков и РСЗО по районах Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, центра города, в Дергачах. В настоящее время в Харькове и районе - 15 пострадавших", - говорится в сообщении.
Синегубов добавил, что ночью в результате обстрелов оккупантов был существенно поврежден газопровод, на месте аварийные бригады пытаются ликвидировать последствия.
"Бои продолжаются в Изюмском направлении, в этом районе продолжаем эвакуационные мероприятия, в частности из Барвенкового и Лозовой", - добавил Синегубов.
Как сообщал УНИАН, российские военные во время оккупации села Гусаровка Харьковской области замучили и после этого подожгли трех местных жителей. После освобождения села от захватчиков 7 апреля в подвале одного из домов нашли сожженные части тел трех человек. Согласно данным следствия, чтобы скрыть следы своих преступлений, российские оккупанты перед поджогом накрыли тела гражданских шинами от автомобиля.