Вооруженное нападение на харьковских силовиков: суд избрал меру пресечения двум подозреваемым

Суд отправил под стражу двух харьковчан 33 и 34 лет.

Киевский районный суд Харькова арестовал двух участников общественной организации, совершивших вооруженный конфликт с правоохранителями.

Об этом вечером в пятницу сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

В частности, двое мужчин 33 и 34 лет будут находиться под стражей 60 суток без права внесения залога.

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Сам инцидент произошел 3 июня в Краснокутском районе Харьковской области. Машину с правоохранителями, которые находились по служебным делам на территории района, окружили граждане, которые назвали себя поселенцами Слобожанской Сечи

Как отмечается, мужчины держали в руках палки, топор и оружие. Агрессивно настроенные молодчики угрожали правоохранителям, порезали колеса и разбили ветровое стекло в машине, а также сделали один выстрел из оружия в боковое стекло.

По указанному факту следователи открыли два уголовных производства: по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

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