На Харьковщине вооруженные топором и дубинками молодчики разгромили полицейское авто (фото)

Напавшие на полицейских назвали себя поселенцами Слобожанской Сечи.

Вчера в Краснокутском районе Харьковской области группа мужчин напала на авто с копами.

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Машину с правоохранителями, которые находились по служебным делам на территории района, окружили граждане, которые назвали себя поселенцами Слобожанской Сечи, сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Как отмечается, мужчины держали в руках палки, топор и оружие. Агрессивно настроенные молодчики угрожали правоохранителям, порезали колеса и разбили ветровое стекло в машине, а также сделали один выстрел из оружия в боковое стекло.

Сведения по факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Кроме того установлено, что накануне эти же лица угрожали руководителю одного из отделов полиции и препятствовали его свободному передвижению. Инцидент произошел 2 июня около 15:00 в сквере. Затем конфликт продолжился в фойе админздания областного главка полиции.

Следователи открыли по данному факту уголовные производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается, выясняются все обстоятельства.

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