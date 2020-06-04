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На Харьковщине вооруженные топором и дубинками молодчики разгромили полицейское авто (фото)

08:50, 04 июня 2020
Происшествия
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Нападающие называли себя поселенцами Слобожанской Сечи / фото Нацполиция

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Машину с правоохранителями, которые находились по служебным делам на территории района, окружили граждане, которые назвали себя поселенцами Слобожанской Сечи, сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Как отмечается, мужчины держали в руках палки, топор и оружие. Агрессивно настроенные молодчики угрожали правоохранителям, порезали колеса и разбили ветровое стекло в машине, а также сделали один выстрел из оружия в боковое стекло.

Нападавшие были вооружены / фото Нацполиция

Сведения по факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее эти же лица угрожали руководителю одного из отделов полиции / фото Нацполиция

Кроме того установлено, что накануне эти же лица угрожали руководителю одного из отделов полиции и препятствовали его свободному передвижению. Инцидент произошел 2 июня около 15:00 в сквере. Затем конфликт продолжился в фойе админздания областного главка полиции.

Следователи открыли по данному факту уголовные производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается, выясняются все обстоятельства.

Нападавших задержали / фото Нацполиция

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