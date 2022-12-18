Больше всего производств касаются нарушения законов и обычаев войны.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину следователи Национальной полиции Украины начали 49 219 уголовных производств в отношении военных РФ.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, производства открыты по фактам совершения на территории Украины преступлений, прежде всего – нарушения законов и обычаев войны.

Именно по статье 438 Уголовного кодекса Украины открыто больше всего производств – 37699.

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Также расследуют дела о:

посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (статья 110 УК), 9134 производств;

коллаборационной деятельности (статья 111-1 УКУ), 2198 производств;

государственной измене (статья 111 УК), 103 производства;

диверсиях (статья 113 Уголовного кодекса Украины), 37 производств.

Трибунал для российских военных преступников

Военные РФ во время полномасштабной войны в Украине систематически совершают военные преступления. Подтверждение этому (пыточные, свидетельства массовых зверств и депортаций) выявляют на всех деоккупированных территориях Украины. Отчеты международных организаций также подтверждают зверства оккупантов. Amnesty International обвинила Россию в преступлении против человечества и заявила о насильственном перемещении, депортации и фильтрации мирных жителей на оккупированных территориях Украины. А ООН назвала Россию ответственной за подавляющее большинство военных преступлений, произошедших в первые недели полномасштабной войны.

Украина работает в сотрудничестве с иностранными партнерами над созданием специального международного трибунала для привлечения россиян к ответственности. В начале декабря Национальная ассамблея Франции – нижняя палата парламента – приняла "очень мощную" резолюцию в поддержку Украины и одобрила создание спецтрибунала для президента РФ Владимира Путина и его ближайшего окружения за военные преступления в Украине.

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