Полиция получила от людей 30 сообщений о пролете ракет.

В Киевской области найдено восемь мест падения сбитых накануне вражеских ракет. сообщил в своем Telegram-канале начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Он отметил, что в результате вчерашней ракетной атаки российских оккупантов в области пострадали четыре человека, повреждены 9 частных домов.

"Есть повреждения также частного имущества и машин в Фастовском, Броварском, Бучанском районах. К сожалению, из-за попадания в критическую инфраструктуру часть населенных пунктов области остались без света. Впрочем восстановление энергетики продолжается", - написал он.

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Небытов добавил, что полицейские выявили и осмотрели восемь мест падения сбитых вражеских ракет, работа по поиску обломков продолжается.

Также он поблагодарил граждан за своевременное сообщение в полицию о пролете ракет.

"30 сообщений мы получили от людей во время тревоги. Именно своевременное реагирование на воздушные объекты врага помогает противовоздушной обороне уничтожать оружие агрессора", - отметил Небытов.

Атака России 16 декабря - что известно

Как сообщал УНИАН, утром 16 декабря Украина подверглась масштабной российской ракетной атаке. Воздушная тревога длилась более четырех часов. Силы противовоздушной обороны уничтожили более 60 из 74 выпущенных врагом ракет.

В результате ракетной атаки было повреждено около девяти объектов генерации, один из которых в Киевской области.

В некоторых громадах были проблемы со связью, водо- и теплоснабжением.

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