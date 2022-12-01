Также во Франции создали фонд содействия закупке вооружения Украиной.

Национальная ассамблея Франции – нижняя палата парламента – приняла "очень мощную" резолюцию в поддержку Украины и одобрила создание спецтрибунала для президента РФ Владимира Путина и его ближайшего окружения по военным преступлениям в Украине.

Как сообщила в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, резолюция самым решительным образом осуждает грубое, неоправданное и незаконное нападение, совершенное Российской Федерацией против украинского народа, и преступление агрессии, совершенное против Украины.

Резолюция также, по словам главы украинской делегации в ПАСЕ, призывает Евросоюз поддерживать Международный уголовный суд в его работе по расследованию любых возможных военных преступлений или преступлений против человечности, совершенных на территории Украины с самого начала агрессии.

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"Виновники таких преступлений могут рассматриваться международным уголовным судом или, если необходимо, специальным трибуналом по окончании конфликта", – пояснила Мезенцева содержание резолюции.

По ее словам, французские парламентарии в документе также приветствовали решение правительства страны отправить следователей Французской национальной жандармерии в Изюм Харьковской области и призвали продолжать сбор доказательств военных преступлений и преступлений против человечности.

Кроме этого, как отметила Мезенцева, Франция создала фонд в размере 100 млн евро для содействия закупке военного оборудования Украиной и просит правительство расширить его при необходимости.

Трибунал для российских военных преступников

Российских военных преступников, а также руководство РФ ожидает трибунал за зверства в Украине. Россияне на временно оккупированных территориях устраивали пытки, насиловали и убивали местных жителей, а также зафиксированы показания массовых зверств и депортаций.

Посол США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак сообщил о систематических военных преступлениях россяин в Украине.

В свою очередь организация Amnesty International обвинила РФ в преступлении против человечества в связи с насильственной депортацией и фильтрацией мирных жителей.

Кроме того, Москву считает ответственной за военные преступления в Украине и ООН. При этом Киев сотрудничает с иностранными партнерами для создания специального международного трибунала для российских военных преступников.

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