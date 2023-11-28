Один военный погиб на месте, а второй умер от ран в больнице.

Суд избрал водителю, который на Харьковщине совершил ДТП, в результате которого погибли двое военнослужащих, меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 22 ноября около 20:00 в районные перекрестки автодороги "Дергачи-Золочев" с поселком Первомайское Золочевского ОТГ.

В полиции отмечают, что водитель "Subaru Forester", двигаясь в сторону Золочева, наехал на военнослужащих, которые стояли на обочине впереди припаркованного автомобиля "Volkswagen Golf". "После совершения ДТП водитель скрылся с места, не оказав помощь пострадавшим. Один пострадавший от полученных травм погиб на месте ДТП, второй с тяжелыми травмами был госпитализирован. За несколько дней не приходя в сознание он умер в больнице", - сказано в сообщении.

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Работники Управления уголовного розыска и оперативники установили, что водителем, совершившим ДТП был 29-летний мужчина. Он несколько дней скрывался от правоохранителей.

Сейчас он задержан. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

В полиции отмечают, что мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) и ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

ДТП - другие новости

Как сообщал УНИАН, в ноябре Государственное бюро расследований Украины начало расследование смертельного ДТП на Николаевщине, в которой погибла 29-летняя украинская журналистка Елена Левицкая, работавшая на протяжении последних пяти лет на "Новостях-N".

Информационная служба НСЖУ сообщает, что ДТП произошло на трассе Н-11 "Днепр - Николаев". Несовместимые с жизнью травмы получили николаевская журналистка Елена Левицкая и ее муж Сергей. Оба они умерли в медицинском учреждении.

Они обручились в этом году. Мужем журналистки был боевой офицер, который с первых дней войны защищал нашу страну от российской агрессии.

В ГБР сообщили, что трагедия произошла около шести вечера 19 ноября 2023 года. Военный автомобиль и легковушка, за рулем которой находилась журналистка, столкнулись на трассе вблизи села Ефремовка, Новобугского района. Водитель и пассажир - ее муж от полученных повреждений умерли в больнице уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 415 УК Украины (Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее потерпевшему телесные повреждения или гибель потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание - до 10 лет лишения свободы.

На фото, которые публиковало ГБР, видно, что в момент ДТП на трассе был снег, гололедица.

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