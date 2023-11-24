Актер не согласен с решением суда.

Сегодня, 24 ноября, состоялось судебное заседание по делу "пьяного" ДТП, которое устроил актер Остап Ступка в апреле этого года.

Как сообщает "Суспильне", суд признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы на 3 года и лишил водительских прав на 8 лет. Также с него взыскат около 10 тысяч гривень, которые пошли на экспертизы.

Стоит отметить, что ограничение свободы - не значит заключение под стражу и содержание в тюрьме. По словам адвоката актера, Ступка должен будет являться в специальные учреждения и выполнять общественно полезные работы.

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Сам Ступка считает такое решение суда несправедливым. По его словам, он мог отделаться штрафом.

"Я соглашусь со своим защитником, что это достаточно несправедливое решение. Есть много смягчающих обстоятельств. Мы могли выйти на штраф, что было бы более уместно и справедливо для государства, потому что сумма немаленькая. Минимально - это 170 тысяч гривень. Также не решена судьба арестованного имущества", - сказал Остап.

Сейчас Ступка будет находиться под ночным домашним арестом. Как только приговор суда вступит в силу эта мера пресечения перестанет быть действительной.

Кроме того, защита Ступки планирует подавать аппеляцию.

ДТП с Остапом Ступкой

В апреле 2023 года Остап Ступка устроил "пьяное" ДТП. Он врезался в припаркованное авто, в котором находился водитель. Мужчина получил немало травм, а сам Ступка не пострадал.

Впоследствии Ступку отправили на ночной домашний арест. Во время суда актер называл аварию "фатумом" и говорил, что раскаялся. В июне домашний арест Ступке продлили. Актер обещал возместить потерпевшему физический ущерб.

Однако пострадавший в аварии мужчина заявил, что актер его "обманул" и якобы не компенсировал все расходы. Сам Ступка обвинения отрицает.

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