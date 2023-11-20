Ее мужем был боевой офицер, он тоже погиб.

Государственное бюро расследований Украины начало расследование смертельной ДТП на Николаевщине, в которой погибла украинская журналистка Елена Левицкая.

В сообщении ГБР не упоминается ее фамилия. В то же время Национальный союз журналистов Украины отмечает, что это именно она - журналистка, которая на протяжении последних пяти лет работала на "Новостях-N".

В ГБР отмечают, что уже расследуют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием военного автомобиля. Там сообщили несколько деталей о трагедии.

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"Трагедия произошла около шести вечера 19 ноября 2023 года. Военный автомобиль и легковушка, за рулем которой находилась журналистка одного из николаевских СМИ, столкнулись на трассе вблизи села Ефремовка, Новобугского района. Водитель и пассажир - ее муж от полученных повреждений скончались в больнице", - сказано в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 415 УК Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее потерпевшему телесные повреждения или гибель потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание - до 10 лет лишения свободы.

На фото, которые опубликовало ГБР, видно, что в момент ДТП на трассе был снег, гололедица.

Информационная служба НСЖУ сообщает, что ДТП произошло на трассе Н-11 "Днепр - Николаев". Несовместимые с жизнью травмы получили николаевская журналистка Елена Левицкая и ее муж Сергей. Украинцы скончались в медицинском учреждении.

Коллеги Левицкой из издания "Новости-N" отмечают, что Елену любили и ценили в коллективе за характер, веселый нрав и доброту, глубокий профессионализм и порядочность.

"Все искренне радовались, когда она сообщила, что выходит замуж. Ее избранником стал боевой офицер, который с первых дней войны защищал нашу страну от российской агрессии. К сожалению, судьба оказалась слишком жестокой к влюбленным, отпустив им чуть более пяти месяцев супружеской жизни. Елене было 29 лет", - сказано в сообщении.

На территории Польши разбился автобус с украинцами

19 ноября, польские СМИ сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в селе Верешин Люблинского воеводства. Утром того дня микроавтобус, в котором находились украинцы, врезался в дерево.

Впоследствии в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что в результате аварии погибли трое украинцев: две женщины и шестилетний ребенок. Еще четыре человека доставили в больницы.

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