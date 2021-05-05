Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с деревом на обочине дороги.

В селе Лагодов во Львовской области 27-летний местный житель под действием наркотиков сел за руль ВАЗ-2109 ("Лада") и попал в аварию, в результате которой погибла его жена.

Как информирует сайт ГУ Нацполиции в области, ДТП произошло 4 мая примерно в 22:00.

Читайте такжеВ центре Львова в отеле произошел пожар (видео)

Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с деревом на обочине дороги. Его пассажирка, 32-летняя жена, от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, проводят досудебное расследование. Хотя еще во время медицинского освидетельствования было установлено, что мужчина управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 2 86-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает 5-10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Водителя "Лады" уже задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, суд должен избрать ему меру пресечения.

Новости Львовщины: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко