В одном из сел Золочевского района Львовской области кобыла откусила щеку 5-летней девочке. В результате травмирования ребенка госпитализировали.
Об этом сообщил заведующий ожогового отделения 8 городской клинической больницы Львова Василий Савчин. По словам медика, девочка хотела погладить жеребенка. Вероятно это кобыла, которая была рядом, восприняла как угрозу и укусила ребенка за правую щеку. Девочку срочного госпитализировали во Львов.
Читайте такжеВ Одесской области водитель Opel врезался в лошадь, оба погибли (фото)
Рана ребенка достаточно большая - размером 5 на 8 см. Потерпевшей будут делать операцию, пишет zaxid.net.
Вас также могут заинтересовать новости
- Врачи прооперировали девушку, которую во Львове травмировал напуганный конь (видео)
- "Сбежал от нового хозяина": в полиции раскрыли неожиданные детали смертельного ДТП с лошадью под Одессой
- На Ровенщине из-за бобров и лошадей погиб отец девятерых детей
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram