Пострадавшему ребенку будут делать операцию.

В одном из сел Золочевского района Львовской области кобыла откусила щеку 5-летней девочке. В результате травмирования ребенка госпитализировали.

Об этом сообщил заведующий ожогового отделения 8 городской клинической больницы Львова Василий Савчин. По словам медика, девочка хотела погладить жеребенка. Вероятно это кобыла, которая была рядом, восприняла как угрозу и укусила ребенка за правую щеку. Девочку срочного госпитализировали во Львов.

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Рана ребенка достаточно большая - размером 5 на 8 см. Потерпевшей будут делать операцию, пишет zaxid.net.

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Автор: Иван Бойко