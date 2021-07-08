На момент аварии в здании коммунального предприятия был охранник.

Во Львове водитель за рулем легкового автомобиля Маzda сначала зацепил автомобиль Ford, а затем на скорости влетел в помещение коммунального предприятия.

Момент аварии зафиксировали камеры наблюдения, говорится в сюжете ТСН.

На видео видно, как от удара Ford выехал на тротуар, а Маzda разгромила стену здания.

Двух пассажиров Маzda с травмами отвезли в больницу.

Читайте также"Молодое, наглое, какое-то обкуренное": во Львове пассажирка-"заяц" избила водителя автобуса (видео)По словам очевидцев, на момент аварии в здании коммунального предприятия был охранник. Он чудом не пострадал. Также уцелели оба водителя.

"Что стало причиной аварии – полиция еще выясняет", – говорится в сюжете.

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Автор: Катерина Шварц