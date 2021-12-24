У мужчины диагностировали ряд тяжелых травм.

Число жертв пожара в отеле под Винницей увеличилось. В больнице умер мужчина, который выпрыгнул из окна, чтобы спастись от огня.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на информацию медицинского директора Винницкой городской клинической больницы скорой помощи Богдана Трохименко.

43-летнего мужчину доставили в больницу в день трагедии с ожогами и переломи. Он находился в реанимации в очень тяжелом состоянии.

По словам медицинского директора винницкой больницы скорой помощи, пострадавшему сделали операцию. При этом указано, что у него диагностировали сложную политравму с повреждением костного мозга, черепно-мозговую травму и травму грудной клетки.

Читайте такжеВ Запорожской области перевернулся микроавтобус с 20 детьмиНа данный момент в больнице в тяжелом состоянии находится 19-летняя девушка.

Смертельный пожар в отеле под Винницей - что известно

22 декабря, около 03:00 в Винницкой области в комплексе отдыха "Баттерфляй" в селе Садовое произошел пожар, в результате которого один человек погиб, еще двое травмировались.

Сотрудники полиции и спасатели эвакуировали около 60 человек, в том числе 54 ребенка.

По данным полиции, три человека во время пожара выпрыгнули из окна. От полученных повреждений погибла девушка. Еще два человека-19-летняя девушка и 43-летний мужчина госпитализированы в больницу.

Полицией начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УКУ.

Позже стало известно, что в пожаре погибла 21-летняя уроженка АР Крым

23 декабря Винницкий горрайонный суд применил к арендатору базы отдыха меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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