Виновнику аварии грозит ограничение свободы.

Во Львове произошло ДТП - столкнулись машина Peugeot и скутер Pisccio. В результате аварии травмировались 2 человека.

Как сообщили в полиции Львовщины, ДТП произошло на улице Щирецкой. Виновнику аварии грозит ограничение свободы.

Скутером Pisccio управлял 24-летний львовянин, а за рулем автомобиля Peugeot 301 находился 46-летний львовянин.

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В результате аварии травмировались скутерист и его 25-летний пассажир. Медики отвезли пострадавших в больницу.

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое грозит виновнику ДТП, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительских прав на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование и пытаются установить все обстоятельства аварии.

Напомним, на днях в результате ДТП во Львовской области погибли три человека - двое тяжело травмированы.

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Автор: Виолетта Орлова