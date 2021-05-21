Во время медицинского освидетельствования в крови водителя-беглеца, 27-летнего львовянина, было обнаружено 2,16 промилле алкоголя.

Во Львове полицейские задержали водителя "Шевроле", который совершил наезд на женщину-пешехода и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 20 мая в 22:17 на улице Карла Миклеша. Как предварительно установили правоохранители, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода – 66-летнюю львовянку, и скрылся с места происшествия. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

Патрульные обнаружили автомобиль "Шевроле Лачетти" на обочине дороги, в селе Сокольники. Также правоохранители установили, что за рулем транспортного средства находился 27-летний житель Львова – его разыскали и задержали. Во время медицинского признание в крови водителя было обнаружено 2,16 промилле алкоголя.

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По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Автомобиль «Шевроле», которым был совершен наезд, изъят. Досудебное расследование продолжается.

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Автор: Денис Прядко