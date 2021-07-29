Злоумышленники изготовили почти 2 тыс. фальшивых ПЦР-тестов.

Во Львове полиция разоблачила дельцов, которые выдавали фальшивые справки об отсутствии COVID-19.

Как сообщается на сайте Национальной полиции, поддельные справки с отрицательным результатом на вирусное заболевание заказчики, собираясь на отдых в иностранных стран, предъявляли работникам Государственной пограничной службы.

К сделкам с фальшивыми справками причастны работники одного из медицинских учреждений и определенных туристических фирм. Они наладили схему изготовления и сбыта справок с заключением "тест отрицательный", без проведения каких-либо лабораторных исследований. Заказ обходился клиентам в 800-900 гривен. Правоохранители установили, что сообщники успели изготовить почти 2 тыс. фальшивых ПЦР-тестов.

Читайте такжеВ Киеве сотрудники туристических компаний подделывали "ковидные" справки

Правоохранители объявили подозрение по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса двум мужчинам, 23 и 36 лет, а также 21-летней жительнице Львова. В случае доказательства вины за совершенные действия им может грозить ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Светлана Закелова