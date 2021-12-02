Задержанному мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

В Чернигове полиция задержала 56-летнего мужчину за хранение и использование детской порнографии.

Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области.

Согласно информации, вчера во время проведения санкционированных обысков полицейские обнаружили и изъяли дома у подозреваемого компьютерную технику, восемь мобильных телефонов и флеш-накопители, на которых хранились фото- и видеофайлы с признаками детской порнографии.

Читайте такжеНесколько раз менял фамилию: в Одесской области за развращение детей будут судить пенсионера"Полицейские установили, что около полугода назад подозреваемый познакомился с несовершеннолетней девочкой. Мужчина подарил ребенку мобильный телефон и с временем побудил девочку и ее подруг к созданию интимных фото и видеозаписей. Все дети – из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Самой молодой из девочек 10 лет", – отметил начальник миграционной полиции Черниговщины Антон Милосердов.

1 декабря полиция сообщила черниговцу о подозрении по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины (Преднамеренное получение доступа к детской порнографии с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий или умышленное ее приобретение, или умышленное хранение, ввоз в Украину, перевозка или другое перемещение детской порнографии без цели сбыта или распространения).

Ее максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в начале октября стало известно, что в Черновцах местный житель в своей квартире вместе с пособником с 2006-го до этого года развращал несовершеннолетних. Оба подозреваемых – пенсионеры. Правоохранители нашли десятки гигабайтов "клубнички".

Автор: Ирина Синельник