Во Львове мужчина разбил пять автомобилей, проник в магазин и повредил там товар и разбил терминал.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Львовской области.
Как сообщается, мужчина разбил стекло в дверях магазина и зашел внутрь. Злоумышленник начал крушить там товар и разбил терминал. Кроме того, он повредил 5 транспортных средств: капоты автомобилей Pontiac Solstice, Kia Sportage и Ford Mustang ; ветровое стекло автомобилей Ford Focus и Skoda Octavia.
Читайте такжеВо Львове пьяный водитель сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП
Вместе с сотрудниками полиции охраны, патрульные задержали мужчину. Им оказался 37-летний житель Херсонской области. Он временно живет и работает во Львове.
Мотивы поступка не сообщается.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Как Халк ездил на Минеральные Воды": пассажир разгромил купе поезда в Трускавец (фото)
- Во Львове пьяный "таксист" заснул во время составления по нему протокола
- Под Львовом загорелся автобус с двумя десятками людей (фото)
- На Львовщине в результате столкновения трех автомобилей погибли два человека
- Украл ключи от автобуса и уехал: во Львове подрались два водителя маршруток
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram