Мотивы поступка неизвестны.

Во Львове мужчина разбил пять автомобилей, проник в магазин и повредил там товар и разбил терминал.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Львовской области.

Как сообщается, мужчина разбил стекло в дверях магазина и зашел внутрь. Злоумышленник начал крушить там товар и разбил терминал. Кроме того, он повредил 5 транспортных средств: капоты автомобилей Pontiac Solstice, Kia Sportage и Ford Mustang ; ветровое стекло автомобилей Ford Focus и Skoda Octavia.

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Вместе с сотрудниками полиции охраны, патрульные задержали мужчину. Им оказался 37-летний житель Херсонской области. Он временно живет и работает во Львове.

Мотивы поступка не сообщается.

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Автор: Екатерина Лиманская