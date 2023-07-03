Речь идет о Сергее Алексееве. По данным следствия, он обманом присвоил 50 тысяч долларов гражданина Германии.

Во Львове избрали меру пресечения нардепу от партии "Европейская солидарность" Сергею Алексееву, которого обвиняют в мошенничестве и присвоении денег гражданина Германии.

Ему назначили два месяца содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 2 млн грн, сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Алексеева подозревают в мошенничестве "в особо крупных размерах" (ч. 4 ст. 190 УК Украины). На данный момент досудебное расследование по этому делу продолжается с участием ГБР и сопровождении СБУ.

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Дело против нардепа Алексеева - главное

Напомним, что 30 июня работники СБУ провели обыски места жительства нардепа из фракции "Евросолидарность" Сергея Алексеева. Его подозревают в мошенничестве в отношении гражданина Германии, у которого Алексеев обманом присвоил средства на уровне 50 тысяч долларов.

Нардеп обещал "отмазать" его от экстрадиции за предварительный аванс в 30 тысяч долларов и "финальную" выплату в 20 тысяч долларов. Парламентарий обещал, что сможет организовать соответствующую схему через личные связи в суде.

Напомним, что впервые в Верховную Алексеев попал в 2014 году от партии "Блок Петра Порошенко" и тогда возглавил пост председателя Комитета по вопросам правовой политики и правосудия. В 2019-м году Алексеев снова стал членом парламента в составе "Европейской солидарности" (был 20-м в списке).

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