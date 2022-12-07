Отмечается, что окончательное решение суд вынесет в январе.

Суд признал две компании Trump Organization виновными в налоговом мошенничестве и фальсификации документов. Отмечается, что Trump Corp. и Trump Payroll Corp 15 лет не декларировали часть доходов и обманывали государство.

По данным CNN, Дональду Трампу и его семье обвинений не предъявили, но его неоднократно упоминали во время суда, речь шла о льготах, выплачиваемых некоторым руководителям, включая квартиры, финансируемые компанией, аренду авто и личные расходы.

Теперь компании Трампа грозит штраф на сумму до 1,61 миллиона долларов, если приговор будет вынесен. Кроме того, указано, что уголовное преступление может повлиять на способность компании вести бизнес, получать кредиты или контракты.

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Трамп находится под пристальным вниманием федеральной прокуратуры и прокуратуры штата по делу о секретных документах, за попытку отменить результаты выборов 2020 года, а также за финансовые отчеты Trump Organization. Он также столкнулся с гражданским иском на 250 миллионов долларов от генерального прокурора Нью-Йорка. Генеральный прокурор стремится навсегда запретить им работать в качестве должностного лица или директора компании в штате Нью-Йорк.

В свою очередь адвокаты компании Трампа заявили, что подадут апелляцию.

Стоит отметить, что Trump Organization управляет недвижимостью семьи бывшего президента США.

Скандал с секретными документами Трампа - что известно

В августе ФБР нагрянуло с обысками в поместье Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. По данным СМИ, следственные действия проводили из-за секретных документов, которые политик вывез из Белого дома. При этом Трамп связал обыски с президентскими выборами в 2024 году.

В сентябре издание The Washington Post сообщило, что у Трампа во время обысков агенты ФБР нашли документ о ядерном потенциале иностранного правительства. Позже стало известно, что речь идет об Иране. Кроме того, в документах содержались данные об "очень чувствительной разведывательной работе" в отношении Китая.

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