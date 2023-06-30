По данным следствия, за 50 тыс. долларов депутат обещал гражданину Германии "отмазать" его от экстрадиции.

Народного депутата подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Сейчас у него дома продолжаются обыски. По данным источника УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о парламентарии из фракции "Евросолидарность" Сергее Алексееве.

Как сообщает Офис генпрокурора, главе подкомитета в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности сообщено о подозрении в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины). "По месту жительства подозреваемого продолжаются неотложные следственные действия", - говорится в сообщении.

По данным следствия, нардеп путем обмана завладел деньгами гражданина Германии на сумму 50 тысяч долларов.

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Правоохранителями зафиксировано получение им 30 тысяч долларов, предварительно, он получил еще 20 тысяч долларов до этого.

Как уточнили в СБУ, за эту сумму нардеп обещал "отмазать" иностранца от экстрадиции.

Для этого парламентарий "гарантировал" использовать собственные связи в суде, чтобы там отменили решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция вышеупомянутой статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о депутате от "Евросолидарности" Сергее Алексееве.

Сергей Алексеев – что известно о нардепе

В 2014 году Алексеев был избран в Верховную Раду (8-й созыв) от партии "Блок Петра Порошенко". Являлся заместителем председателя Комитета по вопросам правовой политики и правосудия.

В 2016 году не задекларировал взнос в пользу партии "Блок Петра Порошенко" - тогда он перечислил 100 тысяч одним платежом. Также депутат "погорел" на кнопкодавстве. Отдельно отмечалось, что фирма Алексеева фигурировала в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов и растрате вверенного служебным лицам имущества.

В 2019-м Алексеев снова попал в парламент 20-м в списке партии Порошенко "Европейская солидарность".

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