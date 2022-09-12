Обе гражданки Украины обратились за помощью к врачам.

Во Франции россиянин избил двух украинок из Изюма Харьковской области. Правоохранители уже начали расследование.

Об этом сообщил вице-президент Союза украинцев Франции Владимир Когутяк в Facebook.

"Вчера (11 сентября – ред.) в 22:30, в Рокбрюн-Кап-Мартен, две украинские девушки избили россияне за то, что они слушали украинскую музыку", - говорится в сообщении.

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Местное издание Monaco-Matin сообщает, что Алина со своей мамой Еленой приехали во Францию ​​19 апреля, когда их родной город Изюм находился в русской оккупации.

По словам Алина, она с мамой гуляла по набережной и слушала украинскую музыку. В этот момент они встретили четырех мужчин.

"Один из мужчин побежал на нас. Он ударил меня в лицо. Я упала на землю, и он ударил меня. Он ударил мою мать три раза", – вспоминает пострадавшая девушка.

Пострадавших доставили в больницу. У Елены сломанный нос, а у Алины – боли в ногах и голове. Девушка уверенна, что нападавших был россиянин.

"Когда он заговорил, мы поняли", - отметила украинка.

В свою очередь спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook сообщил, что посольство Украины в Париже взяло инцидент на особый контроль.

"Дипломаты взаимодействуют с французскими стражами порядка для оперативного расследования нападения, поддерживают связь с пострадавшими, которым была оказана необходимая медицинская помощь. Нападающие должны быть наказаны", – подытожил дипломат.

Как ранее сообщлал УНИАН, в испанском городе Сан-Себастьяне российский провокатор напал на украинок с обвинениями в фашизме. Мужчина прицепил на сумку колорадскую повязку и начал снимать конфликт на телефон, перекривляя украинский язык.

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