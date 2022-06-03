Мэр города подчеркнул, что запуска вражеской ракеты по предприятию не было.

В Днепре произошли взрывы газового баллона на предприятии, по меньшей мере два человека погибли.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов на своей странице в Facebook.

"Взрыв газового баллона на промышленном заводе. Пока два смертельных случая. Пожар на 2400 кв. футов. Наше МЧС как всегда на высоте", - отметил Филатов.

Он подчеркнул, что запуска вражеской ракеты по предприятию не было.

По данным спасателей, дым, который очевидцы видели в одном из районов Днепра – это следствие пожара на частном предприятии.

"Возгорание произошло в 16:30 в металлическом ангаре, впоследствии там взорвались газовые баллоны. Спасатели работают на месте, информация о жертвах уточняется. Горожан просят не паниковать", - говорится в сообщении спасателей.

Напомним, на Днепропетровщине россияне "демилитаризовали" поле, одна ракета попала в жилой дом.

Вследствие обстрела оккупантами села Марьянское Днепропетровской области ранены двое детей и их мать.

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