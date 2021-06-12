Недалеко от Ривного пьяный отец из-за словесного конфликта со своей дочерью публично избил на детской площадке ее несовершеннолетнюю оппонентку.

Полицейские установили личность мужчины, который вчера в Ривненском районе на детской площадке жестоко избил 14-летнюю девочку.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции в Ривненской области, правоохранители выяснили подробности жестокого избиения несовершеннолетней, произошедшего вечером 11 июня на детской площадке в селе Великая Омеляна недалеко от Ривного.

Полицейские на месте происшествия установили, что между 14-летней и 11-летней девочками возник словесный конфликт, в ходе которого дети нецензурно оскорбляли друг друга. В дальнейшем младшая пошла домой и рассказала о ссоре отцу. Нетрезвый 35-летний мужчина разозлился и пошел выяснить отношения с несовершеннолетней. Он схватил ее за волосы, после чего повалил на землю и нанес несколько ударов ногами в живот и в голову.

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Свидетелями происшествия стали дети, которые гуляли рядом. Один из них позвонил матери потерпевшей и сообщил об инциденте.

Медики «скорой» доставили несовершеннолетнюю в больницу и предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и ссадины тела.

Как сообщили в полиции, злоумышленник свою вину признает. Он пояснил, что свои действия не контролировал, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мужчины начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, общественными работами на срок до 200 часов или исправительными работами на срок до одного года.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, о жестоком избиении вечером 11 июня 14-летней девочки в селе Великая Омеляна недалеко от Ривного стало известно от врачей областного центра экстренной медицинской помощи, куда госпитализировали ребенка.

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Автор: Петр Хромых