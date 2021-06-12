У 14-летней девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и ссадины тела.

В Ривненской области вечером 11 июня жестоко избили на детской площадке несовершеннолетнюю. У 14-летней девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и ссадины тела.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в коммунальном предприятии "Ривненский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Ривненского областного совета, происшествие произошло 11 июня около 22 часов в селе Великая Омеляна вблизи Ривного. О нем сообщила мама потерпевшей. По ее словам на ее 14-летнюю дочь напал мужчина ориентировочно 35-летнего возраста.

"Бил ногами по лицу, в живот и грудь", - отмечают в Центре со ссылкой на слова матери ребенка.

Прибыв на место происшествия бригада медиков обнаружила множественные ссадины на руках, ногах, животе и голове. Девочка жаловалась на боль по всему телу и головокружение.

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"Предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и ссадины тела. Пострадавшую транспортировали для дальнейшего осмотра у нейрохирурга в Ривненской центральной городской больнице. Впоследствии пациентку переведут в Ривненскую областную больницу", - сообщают в коммунальном предприятии "Ривненский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Ривненского областного совета.

Пока информации о том, кем является нападавший и каковы были мотивы его преступных действий, нет. Сейчас это выясняют полицейские.

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Автор: Петр Хромых