Не исключают религиозную или личную неприязнь.

Полиция проверяет причастность подозреваемого в убийстве языковеда и политика Ирины Фарион к российскому неонацистскому движению.

На брифинге во Львове представители правоохранительных органов сообщили, что следствие также не исключает, что нападение могло произойти из-за личной, национальной или религиозной неприязни. В переписке парня есть заявления о том, что он имеет отношение "к определенным кругам".

Отмечается, что задержанный тщательно готовился к преступлению. Также в истории поиска на его телефоне нашли фамилии других политиков. "Он продолжал анализировать, искать тех, кто его может интересовать", - говорят правоохранители.

Сообщается, что уже через полтора дня после убийства Фарион подозреваемый, вероятно, готовил следующую акцию. То, что он отошел от убийства за такое короткое время, свидетельствует об определенном психотипе, добавили в МВД.

Кто убил Фарион?

Как известно, МВД обвиняет в убийстве профессора "Львовской политехники" 18-летнего жителя Днепра.

Сегодня Галицкий суд Львова должен избрать ему меру пресечения. В заседании объявили перерыв до 16:00, поскольку сторона защиты ждет адвоката.

По данным следствия, во время подготовки к убийству подозреваемый арендовал три разных квартиры во Львове, менял внешность и искал оружие в интернете.

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