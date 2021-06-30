Машина с иностранцами выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.

В ДТП на трассе "Киев-Чоп" в Ривненской области погибли двое иностранцев, еще трое - в больнице.

Об этом в среду, 30 июня, рассказали в полиции Ривненской области.

Авария произошла около полудня возле села Сытное Дубенского района. По предварительной информации, 23-летний водитель Тoyota Corolla на закругленном участке дороги не справился с управлением, допустил занос автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком DAF.

"В салоне легковушки находились пятеро иностранцев, студенты высших учебных заведений Украины: 25-летний пассажир погиб на месте происшествия, его ровесника, несмотря на принятые реанимационные меры, спасти не удалось - он скончался в больнице. Водителя и еще двух пассажиров госпитализировали с травмами различной степени. Водитель грузовика, 52-летний житель Винницы, не пострадал", - сообщают правоохранители.

Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП в рамках досудебного расследования, начатого по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц (по части 3 статьи 286 УК Украины).

У обоих водителей отобрали образцы крови, однако по результатам проверки на алкотестере мужчины были трезвы.

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Автор: Катерина Комолова