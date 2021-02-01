В Житомире охранники магазина жестоко избили мужчину, который зашел туда погреться.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как сообщается, инцидент сняли очевидцы.
"Два здоровых мужчины бьют ногами. Он вообще испугался. Я просто поздно начала снимать. Они его начали тянуть. Он просил не бить и отдать пакет. Насколько это жестоко так обращаться с человеком", - рассказала очевидец.
Как видно на видео, потерпевшего тянули по полу и били палкой. В одном ботинке, потому что другой слетел еще в магазине, мужчину выпихнули на улицу. После этого он ушел.
В полиции по данному факту начали уголовное производство.
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