Девочка находится под присмотром врачей.

Полицейские в Житомире установили женщину, которая бросила маленькую девочку 12 апреля в торговом центре. Ею оказалась бабушка ребенка.

"Девочку оставила ее бабушка, 48-летняя житомирянка. В райуправлении полиции она рассказала, что она уже около полугода занимается трехлетней внучкой Александрой, а ее мать с тремя другими детьми проживает в Краматорске на Донетчине", - рассказала пресс-офицер Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко в комментарии изданию "Суспильне".

При этом она указала, что бабушка девочки объяснила свой поступок тем, что у нее нет денег на содержание внучки и ей никто не помогает.

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На данный момент девочка находится в больнице. Ее матери уже сообщили о происшествии и ждут ее приезда в Житомир для установления всех обстоятельств инцидента.

Кроме того, правоохранители готовят бабушке ребенка подозрение по статье 135 "Оставление в опасности" Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ограничение или лишение свободы сроком до двух лет.

В ТЦ Житомира нашли ребенка - что известно

12 апреля в полицию Житомирской области сообщили, что на территории торгового центра находится ребенок без взрослых. Девочка сказала, что ее зовут Александра. По словам ребенка, в ТЦ ее привела мама Лилия и сказала ждать.

На записях с камер видеонаблюдения видно, как девочка приходит с женщиной, которая помогает ей сесть на скамейку, а потом уходит.

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