Он защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Также был участником АТО.

В одном из отелей Житомира нашли мертвым сержанта Виталия Журавля.

Как сообщил Костопольский горсовет, военный скончался внезапно. Причиной смерти 48-летнего мужчины стал отек головного мозга. Там отметили, что 27 марта мужчина был направлен на консультацию и дополнительное обследование в военный госпиталь в Житомире, а 30 марта его без признаков жизни обнаружили по месту временного проживания в гостинице "Елочка".

"Виталий Журавель долгое время лечился и проходил реабилитацию после ранения, в результате падения вертолета", - говорится в сообщении.

Видео дня

Как отметили в горсовете, с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину Журавель вступил в ряды ВСУ, служил старшим боевым медиком 4 аэромобильной роты воинской части А4350. Был участником АТО.

Мобилизация в Украине

С начала войны в Украине объявили массовую мобилизацию мужчин в армию. По словам министра обороны Алексея Резникова, даже через год план мобилизации так и не был выполнен, поэтому в ВСУ не хватает ряда специалистов.

А 29 марта стало известно, что процедуру мобилизации в Украине планируют усовершенствовать. Над поправками к закону сейчас работает профильный комитет Верховной Рады.

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