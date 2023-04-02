В одном из отелей Житомира нашли мертвым сержанта Виталия Журавля.
Как сообщил Костопольский горсовет, военный скончался внезапно. Причиной смерти 48-летнего мужчины стал отек головного мозга. Там отметили, что 27 марта мужчина был направлен на консультацию и дополнительное обследование в военный госпиталь в Житомире, а 30 марта его без признаков жизни обнаружили по месту временного проживания в гостинице "Елочка".
"Виталий Журавель долгое время лечился и проходил реабилитацию после ранения, в результате падения вертолета", - говорится в сообщении.
Как отметили в горсовете, с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину Журавель вступил в ряды ВСУ, служил старшим боевым медиком 4 аэромобильной роты воинской части А4350. Был участником АТО.
Мобилизация в Украине
С начала войны в Украине объявили массовую мобилизацию мужчин в армию. По словам министра обороны Алексея Резникова, даже через год план мобилизации так и не был выполнен, поэтому в ВСУ не хватает ряда специалистов.
А 29 марта стало известно, что процедуру мобилизации в Украине планируют усовершенствовать. Над поправками к закону сейчас работает профильный комитет Верховной Рады.