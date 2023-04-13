Полицейские разыскивают родственников девочки.

В Житомире разыскивают родственников маленькой девочки, которую нашли в торговом центре.

12 апреля в полицию Житомирской области сообщили, что на территории ТЦ находится ребенок без присмотра взрослых. Девочка назвалась Александрой и рассказала, что ее сюда привела мама Лилия и сказала ждать здесь. На записях с камер видеонаблюдения можно увидеть, как ее приводит женщина, помогает сесть на скамейку, а потом уходит.

Полицейские отмечают, что к ребенку долго никто не подходил. Найти ее родственников пока не удалось. Ребенка отвезли в больницу, где врачи проведут обследование ее состояния здоровья.

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Правоохранители призывают тех, кто владеет любой информацией о ребенке и его родных, сообщить по телефонам (0412) 40-74-75, 40-73-04, 063-224-24-77 или "102", или обратиться в ближайшее отделение полиции.

Розыск украинских детей: последние новости

Напомним, что недавно украинка случайно нашла ребенка из Украины в Чечне. Она столкнулась в видеочате с мужчиной, рядом с которым сидел ребенок, который знает украинский. Он сказал, что "мальчик украинский".

Летом в стране запустили информационную платформу "Дети войны", которая должна помочь в сборе информации о пропавших без вести или вывезенных в Россию детях.

Также известно, что Польша и Еврокомиссия запустят совместную инициативу по розыску украинских детей, депортированных в РФ.

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