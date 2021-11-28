Полиция получила сообщение о "минировании".

В Киеве неизвестный сообщил о "заминировании" практически всех торгово-развлекательных центров (ТРЦ).

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что в полицию поступил звонок о массовом "заминировании" ТРЦ столицы.

Телефонный террорист заставил эвакуировать десятки тысяч людей из торговых центров.

"Саперы закончили работу: взрывчатки нет, вход людям разрешили, а вот поисками злоумышленника еще занимаются", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве на Майдане Незалежности искали взрывчатку (фото)Напомним, ранее сообщалось, как неизвестный "заминировал" в Харькове семь больниц и супермаркет. По адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Эвакуация граждан не проводилась, взрывчатку не нашли.

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Автор: Катерина Шварц