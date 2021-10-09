Правоохранители осмотрели 11 тыс. кв. м помещений и почти 14 тыс. кв. м. прилегающей территории. Взрывоопасных предметов не обнаружили.

Полиция проверила сообщения о "минировании" в Харькове семи больниц и супермаркета, они оказались ложными.

Об этом сообщила полиция Харьковской области в Facebook.

Отмечается, что правоохранители осмотрели 11 тыс. кв. м помещений и почти 14 тыс. кв. м. прилегающей территории.

"Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

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В полиции напомнили, что 9 октября около 13:10 им поступило электронное письмо с сообщением о том, что в Харькове заминированы семь больниц и один из супермаркетов. По адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Эвакуация граждан не проводилась.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Устанавливаются лица, причастные к преступлению, добавили в областном главке полиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове аноним "заминировал" семь больниц и супермаркет. По сообщению полиции Харьковской области, около 13:10 в полицию поступило электронное письмо с соответствующим сообщением. По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

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Автор: Тамара Отовская