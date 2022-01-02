Конструкцию должным образом не закрепили, она упала, а заряды полетели в толпу.

На Хортице в Запорожье нетрезвые мужчины запускали салют, но ненадежно закрепили его. Один из зарядов попал в лицо девушки, стоявшей рядом. Пострадавшей оказали первую помощь правоохранители.

Кадры с места происшествия появились в паблике" Ridne Zp " в Instagram.

Отмечается, что происшествие произошло 1 января на Кургане Единства, где отдыхали несколько десятков человек.

Читайте такжеВ России шальная петарда разгромила семье квартиру под Новый год (фото)Празднование первого дня 2022-го происходило довольно спокойно, пока двое пьяных мужчин не решили запускать салют. Конструкцию должным образом не закрепили, она упала, а заряды полетели в толпу.

"Как итог: попадание одного заряда в лицо девушке", - говорится в публикации.

Первую помощь пострадавшей предоставили полицейские, которые были рядом. О состоянии девушки не сообщают.

Как сообщал УНИАН ранее, за несколько часов до Нового года в столичном метро произошла драка в вагоне поезда.

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