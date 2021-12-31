Разнимали драчунов пассажиры, ставшие невольными свидетелями.

Жители и гости Киева уже провожают 2021 год и не обходится без инцидентов. За несколько часов до Нового года в столичном метро произошла драка в вагоне поезда.

Об этом сообщает журналист Александр Рудоманов в Facebook

По его словам, нетрезвые люди, которые плохо держались на ногах, прошли через турникеты метро, а контроллер не вызвала ни полицию, ни военизированную охрану. Пьяная компания зашла в вагон, и через две станции устроила драку между собой.

Разнимали драчунов пассажиры, которые стали невольными свидетелями потасовки. В результате два человека остались в вагоне, а одна из женщин вышла.

Читайте такжеГарбарук впервые подробно прокомментировал скандал с откровенным платьем Тишкун (видео)Как ранее сообщал УНИАН, в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года киевский фуникулер будет работать круглосуточно, а работа столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования будет продлена на два часа.

Во избежание скопления большого количества людей на платформах, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости, в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро

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