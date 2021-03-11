По словам секретаря СНБО, предприятие вернут в собственность государства в ближайшее время.

Совет национальной безопасности и обороны на сегодняшнем заседании принял решение о возвращении ПАО "Мотор-Сич" в государственную собственность.

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Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания.

«Речь идет о предприятии «Мотор-Сич» в Запорожье. На сегодняшний день принято соответствующее решение. Согласно этому решению, предприятие «Мотор-Сич» будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время», – сказал Данилов.

Что такое "Мотор Сич"

Запорожское предприятие "Мотор Сич" специализируется на разработке, производстве, ремонте и обслуживании газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных агрегатов.

Деятельность предприятия началась еще в 1907 году, оно было создано как производство механизмов для сельского хозяйства. В 1916 году на его мощностях был создан первый поршневой двигатель.

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Автор: УНИАН